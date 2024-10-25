Лукашенко готов приехать в Крым

Президент Беларуси Александр Лукашенко может приехать в Крым, когда появится такая необходимость.

«Если надо поехать, поеду, я человек решительный. Но какая необходимость мне сегодня или вчера ехать в Крым?», — ответил Лукашенко на вопрос журналистов.

Белорусский лидер подчеркнул, что не боится упреков со стороны Киева за сотрудничество с Крымом и новыми регионами России.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Запад согласен с тем, что Крым является российской землей.

Ольга Сурикова

Фото: официальный сайт президента Белоруссии

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