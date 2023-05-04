В Севастополе мопед попал под два BMW

Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с участием двух иномарок и мопеда на проспекте Героев Сталинграда.

Как уточнили в пресс-службе городского УМВД, вчера вечером, около девяти вечера в районе дома № 53 по проспекту Героев Сталинграда 29-летний водитель мопеда Хонда не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем БМВ.

После первого столкновения водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником БМВ, который двигался во встречном направлении по ходу движения мопеда.

К счастью, в результате ДТП мопедист получил лишь незначительные травмы и от госпитализации отказался.

Признаков опьянения у водителей-участников дорожной аварии не установлено.

В отношении водителя мопеда составлен административный материал по ч. 1 ст.12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ольга Сурикова