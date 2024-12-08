В Симферополе автобус влетел в припаркованную машину с прицепом

Госавтоинспекция города Симферополя начала проверку в связи с ДТП, которое произошло 5 декабря в 18:22 часов. По предварительным данным, на улице Амет-Хана Султана, в районе дома 13, 62-летний водитель автобуса марки ПАЗ, допустил наезд на припаркованную машину «Рено Магнум» с полуприцепом.

Удар был довольно сильным. Водитель автобуса получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия для проведения необходимых следственных действий и выяснения обстоятельств произошедшего.

В настоящее время проводится расследование, в рамках которого будут установлены все детали и причины дорожно-транспортного происшествия. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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Кристина Ветер