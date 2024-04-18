В Севастополе стартует акция «Лица Победы»

Севастопольское отделение ЛДПР объявляет о старте акции «Лица Победы», приуроченной к 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню Победы.

В каждой семье бережно хранятся фото и награды родителей, бабушек и дедушек, прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Сегодня в преддверии Дня Великой Победы давайте все вместе вспомним наших героев, разместив их портреты на улицах и проспектах города-героя Севастополя.

Все, что вам нужно, просто отправить фото ваших родных на адрес электронной почты sev_ldpr@mail.ru и вы увидите их на билбордах в разных районах города.

Присоединяйтесь к нашей акции, давайте вместе почтим подвиг наших великих предков и вместе вспомним нашу историю!