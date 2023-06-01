Белгородчина снова под обстрелами

Шебекино и пригороды всю ночь обстреливались Украиной. Восемь человек получили ранения.

По словам губернатора Белгородской области Гладкова, идет массированный обстрел. В сети сообщается, что жители района массово пытаются найти варианты для выезда из города. Губернатор заявил, что власти занимаются эвакуацией, но ждут пока закончится обстрел, потому что сейчас вывозить людей опасно. ТГ-каналы сообщают о закрытии въезда в Шебекино.

Также Гладков опроверг заявления РДК (экстремистская организация) о заходе украинских формирований на территорию.

Напомним, белгородских детей начнут эвакуировать из-за обстрелов. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.