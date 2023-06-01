Появились фото последствий удара ВКС России по штаб-квартире ГУР МО Украины

30 мая Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ поразили центральные пункты принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории страны. Позднее президент Владимир Путин назвал атаку беспилотников в Москве ответом на удар по штабу ГУР.

«Украина.ру» опубликовала сравнительные кадры, сделанные 25 и 30 мая. «Либо по зданию ГУР действительно прилетело очень серьезно и завалило тамошний бункер, либо они внезапно решили делать ремонт и выкопали огромное количество земли прямо на внутренний двор и стоянку», — сказано в публикации.

Также Telegram-канал LOSTARMOUR публикует фото якобы последствий ударов по зданию главного разведывательного управления ВСУ в Киеве.

30 мая экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что ставка ГУР Украины в Киеве была уничтожена российской ракетой. «Атака беспилотников по Москве и области — месть начальника ГУР МО (Кирилла) Буданова за уничтоженную вчера ракетой его ставку на «Рыбальском острове» в Киеве», — высказался он.

Ольга Сурикова