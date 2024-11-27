Список адресов, где в Севастополе 28 ноября снизят параметры теплоснабжения

Севастопольцев предупредили о том, что по некоторым адресам будут снижены параметры теплоснабжения.

Согласно информации, полученной от «Севтеплоэнерго», 28 ноября с 12:00 до 18:00 часов будут производиться ремонтные работы на тепловых сетях, в связи с чем временно будут снижены параметры теплоснабжения по следующим адресам:

Ул. Генерала Хрюкина4; 6; 6-А; 6-Б; 8; 8-Б; 10; 12; 14; 16; 16-А; 18; 20; 20-Б; 22;

Пр-т Генерала Острякова139; 139-А; 141; 141-А; 141-Б; 141-В; 143; 143-А; 145; 147; 149; 151-А; 151-Б.

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Кристина Ветер