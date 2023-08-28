В Севастопольском отделении ЛДПР каждый вносит свою лепту в оказание помощи участникам СВО

Ежедневная работа депутатов фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя направлена на создание законопроектов, которые защитят права граждан Российской Федерации, сделают их жизнь более комфортной и достойной.

Немало сил и внимания депутаты уделяют, в первую очередь, поддержке участников СВО, которые на передовой рискуют жизнями ради мира.

Вице-спикер заксобрания Севастополя, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев, депутаты Артем Гордиенко, Андрей Куринов рассказали о важных инициативах партии, разработанных в последнее время, а также о работе Севастопольского отделения ЛДПР, направленной на помощь участников спецоперации.

«Сразу после начала СВО мы вместе с нашими коллегами по заксобранию и правительством Севастополя во главе с губернатором Михаилом Развожаевым приступили к разработке регионального законопроекта о мерах поддержке участников СВО и членов их семей. В итоге наш региональный закон получился одним из самых полных в стране, сегодня многие регионы берут на вооружение наш опыт и внедряют его у себя», — прокомментировал вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

С первых дней проведения спецоперации фракция ЛДПР в заксобрании Севастополя и актив Севастопольского отделения ЛДПР оказывают регулярную гуманитарную помощь участникам СВО, сотрудничая со многими волонтерскими организациями.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий лично отметил работу Севастопольских швейбатов и огромный вклад в это дело депутатов ЛДПР в заксобрании Севастополя.

«Сделали упор на наиболее нужные элементы экипировки — боевые пояса, подсумки под «магазины» и гранаты, радиостанции. Все изделия уже прошли испытания в боевых условиях. Наши бойцы из ДШБ морской пехоты и подразделений разведки успешно выполнили не одну боевую задачу с экипировкой нашего производства», — рассказал депутат Андрей Куринов.

Сейчас в связи с обострением ситуации на фронте, в частности, на Запорожском направлении, возросла необходимость в поставке медикаментов. Поэтому сейчас СГО ЛДПР делает важный акцент именно на поставку медикаментов. Нужны в первую очередь индивидуальные аптечки, перевязочные материалы, кровоостанавливающие препараты.

«Севастопольцы никогда не стоят в стороне от глобальных событий, в которых участвует страна, и всегда принимают активное участие в помощи. С первых дней начала спецоперации деятельность фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя направлена на помощь участникам СВО и их семей. Неоднократно получали благодарности от военнослужащих, в частности от 81-ой отдельной бригады спецназначения «Медведи» за оказание гуманитарной помощи», — отметил Артем Гордиенко.

Кроме этого, активисты ЛДПР регулярно приносят в штаб «Твори добро», созданный на базе Севастопольского отделения ЛДПР связанные своими руками носки, шарфы, шапки, которые согревают участников спецоперации не только благодаря своему функционалу, но и тому, что сделаны от огромного чистого сердца и бойцы это чувствуют.

Партиец Юрий Дубков целыми мешками передает овощи бойцам и на полевую кухню, где волонтеры делают заготовки для сухих пайков.

Участвуют партийцы и в плетении маскировочных сетей.

Каждый ежедневно вносит свою лепту в благое дело, чтобы парни на передовой ощущали поддержку, которая придает им сил.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба СГО ЛДПР