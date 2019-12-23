В Севастополе сотрудника ГИБДД будут судить за получение взятки

Бывший сотрудник ГИБДД 1984 года рождения обвиняется в получении взятки. Такое заключение сделала городская прокуратура и передала дело в суд.

Подозреваемый проверил документы у водителя мусоровоза, остановившегося на остановке общественного транспорта, и выяснил, что российского национального водительского удостоверения у гражданина нет.

За то, чтобы не привлекать водителя и его работодателя к административной ответственности, правоохранитель потребовал заплатить ему 20 тысяч рублей.

После получения денежных средств злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Меру пресечения бывшему сотруднику ГИБДД определит суд.

По материалам пресс-службы прокуратуры Севастополя

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