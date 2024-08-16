В Севастополе голосование на выборах продлится неделю

Политика
16-08-2024
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Такое решение ожидается от городской избирательной комиссии. Об этом в ходе прямого эфира на телеканале «СТВ» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, напомнив, что ЦИК предоставил право региональным комиссиям в приграничных регионах установить семидневное голосование. 

«Я думаю, что в ближайшее время наша комиссия такое решение примет. Это важно, потому что дает дополнительную безопасность, не концентрирует людей, которые захотят выразить свою волю. Возможность в течение недели отдать свой голос — это дополнительные меры безопасности», — пояснил губернатор.

Кроме того, добавил он, для участия на выборах в Заксобрание Севастополя будут доступны  дистанционное электронное  голосование (ДЭГ) и голосование на дому. 

Ольга Сурикова

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