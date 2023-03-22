Крымчанин осужден за передачу Украине сведений о военной авиации

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Симферополя, который перехватывал и передавал спецслужбам Украины информацию о полетах российских военных.

Гражданин России в июне 2021 года был задержан сотрудниками УФСБ.

Установлено, что длительное время он с использованием специального антенного и приемного оборудования получал информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова. Данные осужденный передавал украинской разведке.

За выполнение заданий мужчина получил в общей сложности 1300 долларов.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Государственная измена».

В декабре 2022 года Верховный суд РК признал гражданина виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. 21 марта 2023 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение в силе, рассказали в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Ольга Сурикова