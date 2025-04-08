Утверждены проекты реконструкции пирсов у Графской пристани

Цветовая гамма фасада здания Росморпорта и пирсов рядом теперь должны сочетаться

На прошедшем архитектурно-художественном совете после рассмотрения во второй раз приняли проекты реконструкции пассажирских катерных пирсов №№ 146 и 147 у Графской пристани и капремонта здания Росморпорта.

Основные замечания при первичном рассмотрении касались расположения пункта пропуска и организации пассажиропотока.

«Мы сместили турникеты таким образом, чтобы обеспечить свободный проход и необходимую пропускную способность, избежав при этом смешения потоков заходящих и выходящих пассажиров», – пояснил представитель проектировщиков.

Что касается цветовых решений, то будет сохранена единая концепция с другими причалами, используя белый цвет и цвет инкерманского камня.

Также было представлено решение по организации зоны ожидания для пассажиров. Большая крытая зона обеспечит комфортное пребывание в ожидании отправления, защищая от ветра и непогоды. Вопрос организации пассажиропотока в вечерние часы пик также был учтен – пропускная способность турникетов рассчитана с учетом пиковых нагрузок.

Кроме того, обсуждался вопрос ремонта фасада здания Росморпорта. В проекте предусмотрено, что кондиционеры с главного фасада, выходящего на море, будут перенесены на кровлю и на боковые части здания. Лестница будет отремонтирована и окрашена в цвет, близкий к существующему, но с повышенной устойчивостью к коррозии. Были высказаны замечания по поводу размера, цвета и расположения вывески «Росморпорт». Рассматривается возможность использования более приглушенных цветов для надписи.

Проект был принят, при этом проектировщикам рекомендовали доработать совместно с проектировщиками пирсов № 146 и № 147 цветовую гамму, обеспечивающую визуальную сочетаемость этих объектов.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя