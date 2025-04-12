Поздравляем всех с Днём космонавтики

Сегодня жители Севастополя, особенно дети, смогут попробовать себя в роли покорителей космоса. Ведь этот день посвящен великой мечте человечества — полетам к звездам.

В 12:00 в Аэрокосмическом центре Антона Шкаплерова пройдет программа для дошкольников.

Маленькие гости центра смогут принять участие в увлекательных космических играх и записать видеопоздравление для Антона Шкаплерова.

В 12:30 в Центре подготовки космонавтов «Звездный городок» ожидает игра «Космический десант».

Детям предстоит пройти несколько этапов подготовки в космонавты: спортивные испытания, знакомство с внутренним устройством ракеты и даже сбор «чемоданчика» космонавта.

В 14:00 в библиотеке-филиале № 4 пройдет час истории «День, который вошёл в века»

Участники узнают много интересного о первом полёте человека в космос, об удивительной биографии Юрия Гагарина и о том, как Севастополь стал любимым местом героя-космонавта на полуострове.

Также работает интересная экспозиция в музее Балаклавы. Подробности о выставке можно узнать здесь (https://sevkor.ru/kosmicheskaya-odisseya-v-balaklavskom-podzemnom-muzee/)

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