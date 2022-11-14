Губернатор Севастополя передал снаряжение мобилизованным в 810-ую бригаду

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал у мобилизованных, которые проходят подготовку на базе 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады.

Развожаев подчеркнул, что на прошлой неделе практически завершены выплаты разовой помощи.

«Все наши 170 севастопольцев, которые сегодня находятся в составе мотострелкового полка подтвердили, что выплату по 200 тысяч рублей получили. Осталось буквально несколько человек, по которым в части завершают оформление документов», — подчеркнул он.

Бойцам переданы спальные мешки, карематы, теплые шапки и теплые перчатки, термобелье, рабочие перчатки и утеплённые резиновые сапоги, фонарики.

«Что касается «тяжелой» экипировки наших бойцов, то Минобороны постепенно получает и выдает необходимое снаряжение. Сейчас на подходе дополнительная партия амуниции. Главное, что военное руководство нас заверило: без средств защиты в места службы никто не отправится», — написал губернатор.

Он добавил, что также заказана для них также броня — 500 штук и дополнительное обмундирование. Она будет передана лично каждому бойцу, как поступит.

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Ольга Сурикова