Аксенов утренние удары по городам Украины расценил, как смену подхода к СВО

Сегодня, 10 октября, начались массированные удары по по украинским объектам инфраструктуры. Ситуация прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов, назвал происходящее «хорошими новостями».

«Подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», — подчеркнул он.

Отметим, во время сегодняшней бомбежки Киева, местные власти сообщили, что одна из ракет упала на Владимирской улице (на этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку офис президента Украины Владимира Зеленского), метро остановлено, подземные станции работают как укрытия

Также взрывы происходят в Житомирской, Полтавской, Ровенской и Киевской областях, в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, в Кривом Роге.

В Харькова один из ударов пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах пропал свет, отсутствует водоснабжение

Во Львове сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, остановлена работа ТЭЦ, некоторые районы без света

Ольга Сурикова