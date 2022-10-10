В Севастополе на два дня перекроют участок дороги на улице Кожанова

В Севастополе на два дня вводится ограничение движения по улице Кожанова в связи с реконструкцией водовода, сообщает правительственный портал.

Ограничения будут действовать с 10:00 10 октября до 23:59 11 ноября по ул. Кожанова: на участке от пересечения с ул. Хрусталева до пересечения с ул. Руднева.

Ограничение движения вводится для всех видов транспортных средств. Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Ольга Сурикова