В Севастополе назвали предприятия-загрязнители окружающей среды

«БГС» оторвалось от остальных участников списка В Севастополе в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду значится 1126 объектов, 120 из которых «подлежит федеральному надзору». Такие данные указаны в докладе Севприроднадзора за 2021 год.

Пятерку предприятий-загрязнителей возглавил региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами — ООО «Благоустройство города «Севастополь», пишет издание «Forpost».

Объем вредных выбросов «БГС» составил 2 105 тонн. На втором месте филиал ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» — 1 993 тонны.

На третьем месте ГУПС «Севтеплоэнерго» — 1 299 тонн, на четверто — АО «Мобильные ГТЭС» с 752 тоннами. Выбросы ГУПС «Водоканал» поставили его на пятое место и составляют 441 тонну загрязняющих веществ.

Ольга Сурикова