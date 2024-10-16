В Севастополе будут судить предпринимателя за немаркированную обувь

38-летний коммерсант из Симферополя купил более 5,7 тысяч пар немаркированной обуви на сумму свыше 4,5 миллиона рублей в другом регионе для продажи в трех арендованных магазинах в Севастополе.
Мужчина знал, что обувь должна быть маркирована специальным кодом, но игнорировал это требование, стремясь получить незаконную прибыль. Работники магазинов, не знающие о незаконной деятельности, наносили на обувь имитацию штрих-кода и продавали ее покупателям.
Во время обысков в магазинах были изъяты немаркированная обувь, компьютерная техника, товарные накладные и другие важные документы.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.
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