Театр имени Кукол. Афиша на февраль

1, 2 февраля начало 11:00
ПРЕМЬЕРА! «Сказка о глупом мышонке» по мотивам сказки С.Я. Маршака.
Вы приятно удивитесь, ведь известная сказка предстанет перед Вами в совершенно неожиданном
формате и будет интересна не только вашим детям, но и вам самим. Добро пожаловать в наш мир игры и фантазии, где возможно всё! 5+
Цена билета – 300 руб.
8, 9 февраля начало в 11:00
Премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик»
Одна из самых красивых сказок Г.Х. Андерсена предстанет перед вами в самой необычной и таинственной театральной форме, в форме ТЕНЕВОГО ТЕАТРА!
Сразу после спектакля у Вас будет возможность сделать свою теневую куклу и тут же разыграть с
ней свой маленький спектакль.
Билеты можно приобрести в кассе Дворца Культуры Рыбаков ул. Павла Корчагина, 1 или забронировать по тел. +7 (8692) 41-12-09.
Цена билета – 400 руб.
*ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ – детям до 5 лет спектакль не рекомендуется.
Цена билета – 300 руб.
14 февраля начало 18:30 спектакль «Оскар и Розовая дама» Эрик-Эмманюэль Шмитт перевод И. Мягковой
— 13 писем к Богу
— 13 шагов от рождения до смерти
— 13 откровений любви.
— 13 невозможностей остаться прежним
«…Для меня «Оскар и Розовая дама» — не спектакль. Это скорее возможность поделиться, в надежде, что для кого-то эта история сможет стать настоящим откровением, как когда-то она стала таким откровением для меня. Я глубоко убежден, «Оскар…», обладает огромной силой примирять человека с самим собой, а значит с Богом и миром…». Из интервью худ. рук. «Театра им. Кукол», актера и режиссера спектакля Оскар и Розовая дама» Макеева А.
Произведение переведено более чем на 30 языков мира. (14+)
Продолжительность спектакля — 2 ч. 20 мин
Цена билета – 400 руб.
16 февраля начало в 11:00 спектакль «Слон Хортон ждёт птенца» из цикла «Сказки на подушках»
Представьте себе слона сидящего в гнезде на верхушке дерева. Вы спросите, что он там делает? Вы не поверите, высиживает птенца. А вот как он там оказался, и какие невероятные испытания ему пришлось пережить, вы узнаете, посмотрев спектакль, поставленный по сказки одного из самых известных американских детских писателей – Доктора Сьюза.»
5+
Цена билета – 300 руб.
22, 23 февраля начало в 11:00 Премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик»
Билеты можно приобрести в кассе Дворца Культуры Рыбаков ул. Павла Корчагина, 1 или забронировать по тел. +7 (8692) 41-12-09.