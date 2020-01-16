Театр имени Кукол. Афиша на февраль

1, 2 февраля начало 11:00

ПРЕМЬЕРА! «Сказка о глупом мышонке» по мотивам сказки С.Я. Маршака.

Вы приятно удивитесь, ведь известная сказка предстанет перед Вами в совершенно неожиданном

формате и будет интересна не только вашим детям, но и вам самим. Добро пожаловать в наш мир игры и фантазии, где возможно всё! 5+

Цена билета – 300 руб.

8, 9 февраля начало в 11:00

Премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик»

Одна из самых красивых сказок Г.Х. Андерсена предстанет перед вами в самой необычной и таинственной театральной форме, в форме ТЕНЕВОГО ТЕАТРА!

Сразу после спектакля у Вас будет возможность сделать свою теневую куклу и тут же разыграть с

ней свой маленький спектакль.

Билеты можно приобрести в кассе Дворца Культуры Рыбаков ул. Павла Корчагина, 1 или забронировать по тел. +7 (8692) 41-12-09.

Цена билета – 400 руб.

*ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ – детям до 5 лет спектакль не рекомендуется.

Цена билета – 300 руб.

14 февраля начало 18:30 спектакль «Оскар и Розовая дама» Эрик-Эмманюэль Шмитт перевод И. Мягковой — 13 писем к Богу — 13 шагов от рождения до смерти — 13 откровений любви. — 13 невозможностей остаться прежним «…Для меня «Оскар и Розовая дама» — не спектакль. Это скорее возможность поделиться, в надежде, что для кого-то эта история сможет стать настоящим откровением, как когда-то она стала таким откровением для меня. Я глубоко убежден, «Оскар…», обладает огромной силой примирять человека с самим собой, а значит с Богом и миром…». Из интервью худ. рук. «Театра им. Кукол», актера и режиссера спектакля Оскар и Розовая дама» Макеева А. Произведение переведено более чем на 30 языков мира. (14+) Продолжительность спектакля — 2 ч. 20 мин Цена билета – 400 руб.