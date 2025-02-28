В Севастополе стартует программа по повышению рождаемости

Это новая программа, которая будет действовать в рамках федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья». В первую очередь речь идёт о поддержке молодых семей — то есть тех, в которых родителям не больше 35 лет. Вот какие приняты меры поддержки:

— Беременные студентки очной формы, включая тех, кто в академическом отпуске, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

— За рождение третьего или последующего ребенка, которые родились с 1 января 2025 года выплатят 300 тысяч рублей. Если в семье родились двое и более детей, выплаты будут на каждого ребёнка.

— Запускается проект «Социальная няня» — бесплатная услуга кратковременного присмотра за детьми до 3 лет. Доступна: студентам-очникам, матерям-одиночкам, многодетным, малоимущим и семьям в сложной ситуации.

— Открываются пункты проката предметов первой необходимости. Бесплатно на 6 месяцев (с возможностью продления) можно взять: коляски, кроватки, пеленальные столики, стульчики для кормления, ванночки, весы. Доступно молодым семьям с детьми до 1,5 лет: молодым семьи, где один или оба супруга учатся в Севастополе очно; женщинам, не состоящим в браке; многодетным семьям; семьям с детьми-инвалидами; малоимущим семьям.

Другие меры поддержки для севастопольских семей в рамках нацпроекта «Семья».

— Бесплатный подготовительный этап к ЭКО (генетические и гормональные исследования).

— Многодетным семьям компенсируют 50% стоимости обучения одного ребенка в вузах/колледжах (если не оплачивается маткапиталом).

— Севастопольские семьи, в которых родится третий или последующий ребёнок, получат 1 миллион рублей на погашение ипотеки. При этом 450 тысяч рублей выплачиваются отдельно, согласно ФЗ № 157-ФЗ, и ещё 550 тысяч — по федеральному проекту «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Тут действуют условия: место жительства (регистрации) семьи — Севастополь; после 1 января 2025 года в семье родился третий ребенок или последующие дети; у семьи есть ипотечный заём на улучшение жилищных условий; недвижимость с помощью ипотеки приобретена на территории Севастополя.

Подать заявления можно через портал «Госуслуги» или другим удобным способом в АО «ДОМ.РФ» или в банк.

Напомним, участникам спецоперации и их семьям выделили 120 га земли.

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