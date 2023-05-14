Жительницу Севастополя судили за дискредитирующие ВС РФ посты в «Одноклассниках»

Ленинский районный суд Севастополя рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 40-летней местной жительницы.

Женщина с 13 апреля 2022 и по 24 марта этого года размещала на своей странице в соцсети «Одноклассники» публикации, которые содержали тексты и изображения, направленные на искажение и дискредитацию задач по использованию Вооруженных Сил России за пределами страны.

В судебном заседании женщина вину признала. С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в Севастополе за дискредитацию Вооруженных сил России привлечена к ответственности 23-летняя местная жительница, которая нецензурно высказывалась в отношении действий российских военнослужащих и выкладывала соответствующие посты в соцсети.

Фото: pxhere.com

Ольга Сурикова