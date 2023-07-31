Женщину, поджигавшую военкомат в Феодосии, припросил это сделать «сотрудник правоохранительных органов»

Крымская полиция опубликовало видео задержания женщины, пытавшейся поджечь военкомат в Феодосии.

Также в опубликованных материалах содержится диалог женщины с неким «сотрудником правоохранительных органов», который давал ей указания, как именно нужно бросить коктейль Молотова.

Поджигательница также рассказала, что, доверившись незнакомцам, в течение нескольких месяцев она получала от них различные указания.

Так, женщина оформила на свое имя кредит, денежные средства в сумме около 3 млн рублей, она перевела по реквизитам, указанным ей звонившими.