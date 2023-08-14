Зеленский взял ответственность за обстрел в районе Крымского моста 12 августа

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность ВСУ за обстрел в районе Крымского моста 12 августа. Об этом он сообщил в ходе своего видеообращения.

«Очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакие [действия] России не оставим без ответа», — сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в его официальном Telegram-канале.

Напомним, 12 августа Минобороны РФ сообщило о новой атаке Киева по Крымскому мосту. При чем около 15:00 Киев запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200. Эта атака Вооруженных сил Украины по Крыму стала третьей за день.

Ольга Сурикова