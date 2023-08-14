Крымские власти просят Москву ужесточить наказания за публикацию материалов о работе ПВО

Глава Крыма Сергей Аксенов намерен инициировать внесение изменений в законы, ужесточающие наказание за распространение в публичном поле, в том числе соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем.

«Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел», — подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность ВСУ за обстрел в районе Крымского моста 12 августа. Об этом он сообщил в ходе своего видеообращения.