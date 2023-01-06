Зеленский отказался от рождественского перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина объявить реальное перемирие 6-7 января.

По его мнению, это только предлог для подготовки к «новой волне агрессии».



Ранее Минобороны РФ сообщало, что в соответствии с поручением президента в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Напомним, еще летом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может при желании завершить военную спецоперацию в любой момент в течение дня.