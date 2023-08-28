Заведующая детсадом в Севастополе ответит за трудоустройство своей дочери

Прокуратура Севастополя выявила нарушение антикоррупционного законодательства в одном из дошкольных учреждений города —дочь заведующей детским садом в 2022 году работала там на на различных должностях в непосредственном подчинении у матери.

При этом заведующая не уведомила департамент образования и науки города о возникновении конфликта интересов.

Прокуратура района внесла и.о. директора Департамента представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности. Дочь заведующей в настоящее время в учреждении не работает.

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Ольга Сурикова