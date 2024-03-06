Замена всех аварийных опор в Севастополе займет годы

В Севастополе чуть больше полугода назад рухнула опора контактной сети. Происшествие случилось на остановке «улица Генерала Хрюкина». В результате было затруднено движение троллейбусов, автобусов и машин. Тогда только чудом никто не пострадал, потому что ЧП произошло как раз в понедельник утром. Стоит ли ждать повторения беды?

Рушится украинское наследие

Сразу же на аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку по факту инцидента и «срочно заменить все опоры, которые находятся в аварийном состоянии».

Исполняющий обязанности замгубернатора Павел Иено доложил, что в 2023 году предусмотрено заменить 50 опор, но на самом деле их гораздо больше.

«Вы знаете такое слово приоритет? Просто надо пройти, посмотреть, которые в таком состоянии, их же видно. Я посмотрел на фотографиях. Она кривая уже стоит года два. Ну как бы и чего? У вас по плану 50 опор. Вы меняете в каком-то своем представлении, плановом? Или есть выделенные приоритеты, ветхие и так далее. Кто-то эту работу сделал?» — настаивал губернатор.

Также он поинтересовался, когда последний раз проводилась проверка опор электрической сети. Иено констатировал печальную ситуацию: до столбов долгое время никому не было дела, во времена Украины все долгие годы приходило в упадок, рассыпалось и не менялось: «Мы проводили инвентаризацию. Часть опор предусмотрена в этом году под замену. Часть опор закупили мы, потихоньку эту работу делаем. Но из-за того, что на протяжении большого количества времени до этого, никто этим не занимался, у нас очень большое количество опор, которые в аварийном состоянии».

Тогда же губернатор пригрозил директору департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станиславу Таматаеву увольнением, если он активно не подключится к контролю над аварийными столбами и их заменой: «И вы давайте, Станислав Вячеславович, включайтесь. А то от приставки можно и не избавиться, а по-другому пойти куда-то работать».

Проблема не нова

Еще ранее прокуратура Севастополя подавала иск в Ленинский районный суд Севастополя на ГУПС «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» с требованием выполнять программу по замене аварийных столбов.

Надзорное ведомство еще в 2019 году указало на то, что в 2016 году правительство Севастополя утвердило госпрограмму развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя на 2017-2020 годы. Эта программа предусматривает ежегодную замену 200 опор. Ответственными за эту часть программы были дептранс и «Севэлектроавтотранс». Прокуратура через суд просила обязать департамент и предприятие заменить все ветхие опоры. По результатам проверки в 2019 году было установлено, что почти треть — 233 из 788 — опор контактной сети имеют трещины, обрушения бетонного основания, повреждение внутреннего каркаса.

Прошли годы

Понятно, что имущество, к которому 20, 30, а иногда и 50 лет не прикасались, нуждается в обновлении.

«Севкор» поинтересовался в дептрансе, насколько после поручений губернатора удалось обновить опорное хозяйство.

В 2023 году силами ГУП «Севэлектроавтотранс» осуществлена замена 82 аварийных опор контактной сети. Для замены опор предприятию было выделено 8 млн рублей. На сегодня на балансе предприятия числится 4 тысячи опор, из них 654 подлежат замене.

В 2024 году планируется заменить 53 опоры, и на эти цели выделено 5 млн рублей.

Также в 2024 году будет установлено 7 новых опор контактной сети в районе 5 км Балаклавского шоссе.

Совсем недавно наши читатели прислали нам фото столбов в районе остановки «Омега», бетон на которых сильно осыпался, обнажив прутья арматуры. Замена этих опор запланирована на четвертый квартал 2024 года.

Будем только надеяться, что они не станут причиной очередной беды или серьезного транспортного затора. Видимо, благодаря качеству еще советского бетона, они устояли во время «шторма века», но в Севастополе нередки сильные ливни, шквальный ветер и резкие перепады температур, что безусловно является серьезным испытанием для старых конструкций.

Ольга Сурикова

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