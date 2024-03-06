Насколько подорожали цветы к 8 марта в Крыму

Букет цветов к 8 марта в Крыму в этом году обойдется на 30% дороже, чем в прошлом. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала флорист Анна Дзюба.

«Это обусловлено тем, что логистические услуги подорожали на рынке и действительно стало сложнее доставлять цветы в Крым, поэтому общий процент подорожания — это где-то 25-30% на все цветы по сравнению с прошлым годом», — пояснила Дзюба.

Она добавила, что в этом году за один цветок тюльпана придется заплатить от 150 до 250 рублей.

Гораздо дешевле обойдется цветок в горшке.

Ольга Сурикова