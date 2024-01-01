ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Донецк

В новогоднюю ночь ВСУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что в результате обстрела ВСУ 4 человека погибли, раненых 13;

Военкор Георгий Медведев рассказал, что в Донецке погиб военный корреспондент и есть раненые журналисты;

Суммарно за ночь ВСУ выпустили 35 ракет по Донецку, сообщает СЦКК;

В результате обстрела пострадала гостиница «Донбасс Палас», детский развлекательный центр, школа и многоквартирные дома.







Ракета прилетели в центр Донецка, на площадь Ленина, где в Новогоднюю ночь могли гулять люди.

Следственный комитет расследует преступления ВСУ в отношении мирных жителей ДНР и Белгородской области. Об этом заявили в ведомстве.

Ольга Сурикова