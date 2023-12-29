Весной 2024 году начнется реконструкция набережной Назукина

Подрядчик строительства яхтенной марины ПАО «Мостотрест» уже весной 2024 года начнет работы непосредственно на набережной Назукина, сообщили в пресс-службе подрядчика.

Работы на набережной начнутся с реставрации объекта культурного наследия «Водолечебница К.С. Гинали».

На Таврической набережной строители завершают работы на трех причалах.

Работы на причалах от входа в Балаклавский подземный музейный комплекс до Склада коньячного завода В.Э. Шитта практически завершены: на 247м причале осталось забетонировать всего 40 метров верхнего строения, полностью готовы 248 и 249 причалы.

На причале 250 и променаде участок 2, правее музея, и променаде участок 1-1, от Склада коньячного завода В.Э. Шитта в сторону выхода из бухты, закончили погружение трубошпунта. На променаде участок 1-2, еще дальше к выходу из бухты, погружена половина свай.

Завершили устройство фундамента моста, расположенного над выходом из штольни.

Здание административно-бытового корпуса готово на 80%, там продолжается разводка внутренних сетей, выполняют кровельные и отделочные работы. Их завершат в марте 2024 года. Здесь разместятся туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы марины, государственная инспекция по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.

Дарья Тимофеева

Фото: Юрий Югансон