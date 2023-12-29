«Дом Пляса» в Балаклаве демонтирован на 70%

В Балаклаве продолжаются работы по демонтажу так называемого «Дома Пляса». В центральном, самом высоком, здании демонтированы все внутренние перегородки и 70% фасадной обшивки, сообщили «Севкору» в пресс-службе подрядчика строительства яхтенной марины ПАО «Мостотрест».

В процессе участвуют альпинисты. Наполовину демонтирован корпус справа от основного, на том, что расположен слева, сняли все фасады и разобрали внутренние перегородки. На втором этапе будут демонтировать основное здание, затем — недостроенный паркинг.

Строители работают в стесненных условиях, так как объекты расположены близко друг к другу, и не могут использовать тяжелую технику. Зато применяют современные технологии — специальные роботизированные перфораторы, которыми управляют на расстоянии. Такой метод безопаснее для человека. Работа ювелирная и технически очень сложная. С особым вниманием относятся к соседнему объекту культурного наследия «Дача инженера Завадского Фата Моргана» — его укрыли специальной защитной сеткой, чтобы не повредить.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба ПАО «Мостотрест»