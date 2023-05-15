В школах Севастополя во время «Последнего звонка» усилят меры безопасности

Во всех школах Севастополя 23 мая для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит «Последний звонок». В эти дни в учебных заведениях будут усилены меры безопасности.

В торжественных мероприятиях примут участие 17490 школьников, более 7 тысяч родителей и более 1700 педагогов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания дал поручение департаменту образования и науки города в преддверии мероприятий, посвященных последнему звонку и вручению аттестатов принять дополнительные меры комплексной безопасности. На последний звонок во всех школах будет усилена охрана и пропускной режим. Все школы будут проверены дополнительно сотрудниками правоохранительных органов.

Ограничено применение пиротехники, дронов, а также рекомендовано минимизировать использование воздушных шаров.

Допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей (законных представителей) и других приглашенных лиц. Глава города попросил отнестись к этому с пониманием.

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Ольга Сурикова