В Севастополе женщина обворовала посетительницу караоке-бара

В Севастополе задержана женщина, подозреваемая в краже сумки у посетительницы караоке-бара. Момент совершения преступления зафиксировала одна из камер видеонаблюдения, установленная на территории увеселительного заведения.

Полицейские выяснили, что во время визита в караоке-бар женщина подошла к компании, которая находилась на летней площадке и, воспользовавшись тем, что на нее никто не обращал внимание, тайно похитила сумочку у посетительницы. Обнаруженный в сумке смартфон стоимостью около пяти тысяч рублей воровка похитила, а женскую сумку выбросила, сообщила пресс-служба городского УМВД.

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Северное» задержали подозреваемую.

Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова