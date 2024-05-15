В Севастополе задержали мужчину, который снимал работу ПВО и выложил его в сеть

В ТГ-канале «Севастополь. Смерш» появилось видео с извинениями молодого севастопольца, который вчерашней ночью снял работу ПВО и выложил его в сеть.

«Этой ночью я снял работу ПВО на видео. Совершил глупый проступок, прошу меня простить. Товарищ майор провел со мной воспитательную беседу. Вину свою признаю», — извинился молодой человек.

Также он призвал горожан не снимать работу ПВО, выкладывать в интернет и помогать врагу корректировать огонь.

В свою очередь админы ТГ-канала напомнили, что за съемку работы ПВО и распространение подобных видео вам грозит статья 275.1 УК России «Сотрудничество с иностранным государством».

Ранее ТГ-канал опубликовал извинения девушки, которая также снимала работу ПВО. В скором времени ее видео оказались в украинских пабликах.