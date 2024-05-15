Автодилер в Севастополе сумел украсть и перепродать 24 машины

Полиция Севастополя завершила расследование серии преступлений, связанных с финансовыми махинациями на сумму в 45 млн рублей.

Подозреваемый обвиняется в серии мошеннических действий и растрате в особо крупном размере. Ранее его уже привлекали к ответственности за подобные правонарушения. По мнению следствия, с мая 2021 до января 2023 года 40-летний предприниматель, специализировавшийся на торговле подержанными автомобилями, хитростью украл транспортные средства у своих клиентов.

Мужчина с легкостью убеждал автовладельцев передавать ему свои автомобили и документы под видом выгодной продажи, ведь у него была арендованная площадка для демонстрации транспорта.

Он имел профессиональный опыт в автопродажах и умел завоевывать доверие клиентов. Получив доступ к машинам, он просто похищал их, игнорируя свои обязательства, и распоряжался ими по своему усмотрению, не думая о последствиях.

Полицейские обнаружили часть украденных машин и изъяли их. Уголовное дело завершено, материалы переданы в суд. Злоумышленник причастен к 23 преступлениям, в ходе которых он похитил 24 автомобиля и незаконно распорядился одним из них. Материальный ущерб составил более 45 миллионов рублей. Остальные автомобили еще не найдены.