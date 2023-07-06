В Севастополе заблокировали два сайта с предложениями платных интимных услуг

В Севастополе ограничили доступ к двум сайтам с информацией об оказании платных услуг интимного характера. Иск в суд был подан прокуратурой Балаклавского района.

В ведомстве подчеркнули, что размещение таких сведений в свободном доступе является незаконным, поскольку занятие проституцией, получение дохода от такой деятельности, ее организация и вовлечение в занятие проституцией иных лиц влечет предусмотренную законом административную или уголовную ответственность.

Прокуратура района направила в суд два административных исковых заявления об ограничении доступа к указанным сайтам и признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Иски прокурора удовлетворены. Решения суда обращены к немедленному исполнению, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

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Ольга Сурикова