В Севастополе за год вшестеро выросло количество электромобилей

За последний год количество зарегистрированных электромобилей в городе увеличилось в шесть раз, достигнув отметки в 242 автомобиля, в сравнении с 38 в предыдущем году. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В уходящем году в Севастополе впечатляющим образом увеличилось количество зарядных станций для электромобилей. Всего 16 высокоскоростных зарядных пунктов появились в различных частях города.

В общей сложности в Севастополе теперь функционирует 27 зарядных станций, и планы на будущее включают строительство еще 5 станций в 2024 году.

Напомним, в июле 2022 года на парковке возле здания правительства Севастополя прошла торжественная церемония открытия первой станции быстрой зарядки для электромобилей.