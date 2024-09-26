В Севастополе воспитателя детского сада чуть не задушил экс-супруг

В Севастополе участковые задержали мужчину, который угрожал расправиться со своей бывшей супругой, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Мужчина неоднократно угрожал бывшей жене и требовал возобновления отношений, но в этот раз она всерьез испугалась за свою жизнь.

33-летняя воспитательница детского сада обратилась в отделение полиции Гагаринского района с заявлением об угрозе убийством. Женщина рассказала, что бывший муж, с которым она развелась 2 года назад, неоднократно устраивал скандалы и угрожал ей. В один из вечеров мужчина позвал ее для разговора, но снова устроил конфликт из-за нежелания возобновить их отношения. Когда воспитатель вновь ответила отказом, он начал ее душить.

Бывшему мужу теперь грозит до двух лет лишения свободы за угрозу убийством.

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Ольга Сурикова

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