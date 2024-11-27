В Севастополе в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА

В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил пока предварительную информацию

Также по информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

Продолжается контроль обстановки.

Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, призвал глава города.

Сегодня в городе утром была объявлена воздушная тревога.

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