В Севастополе в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА

В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил пока предварительную информацию
Также по информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.
Продолжается контроль обстановки.
Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, призвал глава города.
Сегодня в городе утром была объявлена воздушная тревога.