В Севастополе у уличного музыканта украли аккордеон

В Севастополе сотрудники ППС полиции задержали подозреваемого в краже музыкального инструмента.

Как рассказали в пресс-службе городского УМВД, 40-летний безработный севастополец периодически играл на аккордеоне для жителей города. После очередного выступления он решил отдохнуть на спортивной площадке. Оставив музыкальный инструмент на скамейке, он ненадолго отлучился, а по возвращении осознал, что его имущество похищено.

За кражу задержан 38-летний ранее судимый местный житель, который не смог пройти мимо чужого добра, забрал его и сдал в комиссионку.

В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова