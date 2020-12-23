В Севастополе суд обязал «Водоканал» прекратить загрязнять море и реки

Водоканал ссылался на отсутствие схемы ливневой канализации в городе

Ленинский районный суд Севастополя обязал ГУПС «Водоканал» прекратить сброс неочищенных сточных и ливнёвых вод в акваторию Чёрного моря, в устья рек Чёрная и Бельбек, водохранилище «Восточное», говорится в пресс-службе суда.

Также предприятие должно отремонтировать глубоководный выпуск.

«В ходе рассмотрения дела ответчик ссылался на первоначальное неудовлетворительное состояние очистных сооружений ливневых канализаций, переданных правительством Севастополя, физический износ сооружений, а также отсутствие в Севастополе общей схемы ливневой канализации до декабря 2019 года», – отмечает пресс-служба суда.

По решению суда «Водоканал» должен будет также организовать контроль качества вод, сбрасываемых с ливневых колодцев.

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Решением суда удовлетворены требования Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора.