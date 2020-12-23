В Севастополе депутаты хотят строить русские бани

Последняя общедоступная закрылась в городе в этом году

В Севастополе вновь подняли вопрос о необходимости строительства в городе банных комплексов. С такой инициативой намерен выступить комитет Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам, говорится на сайте закса.

Как заявил председатель комитета Вячеслав Горелов с просьбой возрождения социальной русской бани в парламент обратилась местная жительница. Она посетовала, что последняя общедоступная баня в городе на ул. Героев Севастополя была закрыта весной этого года.

«Нередко пожилые люди просят оказать содействие в том, чтобы возобновить работу русских бань в Севастополе. Мы приняли решение поддержать это обращение и направить его в правительство Севастополя с просьбой рассмотреть вопрос строительства банных комплексов, общедоступных для населения и соответствующих современным санитарно-гигиеническим требованиям», – цитирует его пресс-служба закса.