В Севастополе ссора дальнобойщиков закончилась пулевым ранением и черепно-мозговой травмой

В Севастополе, на Северной стороне, обсуждение очередности проезда фур на разгрузку закончилось ударами монтировкой по голове и выстрелами из пневматического ружья.

Как сообщает пресс-служба полиции Севастополя, 13 июля 49-летний водитель фуры из Крыма стоял на своем грузовике в очереди на разгрузку на территории микрорайона Авлита.

К его машине подъехала еще одна фура, в кабине которой было двое мужчин. Во время выяснения, куда движется новый грузовик – на разворот, просто проехать или лезет на разгрузку без очереди, началась драка.

В результате у одного из гостей закрытая черепно-мозговая травма после ударов монтировкой по голове, а у водителя из Крыма непроникающее пулевое ранение правой половины грудной клетки после выстрелов из пневмонического ружья. Полиция проводит проверку.

Напомним, в Севастопольском баре драка завязалась между мужчинами и женщинами.