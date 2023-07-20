Украина угрожает топить суда, идущие в черноморские порты России

Минобороны Украины заявило, что суда, следующие в российские порты в Черном море, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Аналогичное сообщение, но про суда, следующие в украинские порты, ранее выпустило Минобороны РФ после окончания действия «зерновой сделки».

«Судьба крейсера «Москва» доказывает, что у Силы обороны Украины необходимы средства для отражения российской агрессии на море», — заявили украинские военные.

По заявлению украинской стороны, с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года.

Дарья Тимофеева

Фото: rt.com