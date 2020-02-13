В Севастополе собирают информацию о ветеранах для проекта «Дорога памяти»

В Севастополе собирают информацию и фотографии участников ВОВ для всероссийского мультимедийного проекта «Дорога Памяти», — передают Вести-Севастополь.

Центральный музей Вооруженных сил России в Москве к 9 мая подготовит галерею фронтовиков и тех, кто ковал Победу в тылу.

Загрузить фотографию и личные данные своего родственника – участника войны или труженика тыла можно на сайте проекта.

В Севастополе открыли специальные пункты, где желающим могут помочь оформить историю о своем родственнике. Они находятся в музее Черноморского флота, в подразделениях Музея фортификационных сооружений в Балаклаве и на Михайловской батарее, а также в Морской библиотеке.

После загрузки данных организаторы проекта прикрепят к ним всю информацию о человеке из архивов министерства обороны.

Фото: function.mil.ru