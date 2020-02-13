В Севастополе работает детский телефон доверия

В Севастополе линия Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-200-122 продолжает успешную работу. Звонок бесплатный.

По детскому телефону доверия можно получить экстренную психологическую помощь в любое время суток.

За прошедший год на «горячую» линию Севастополя поступило 2830 звонков.

57% обратившихся — это дети и подростки из разных регионов страны. Чаще всего детей волновали проблемы одиночества, конфликты с родителями, отношения со сверстниками, переживания по поводу влюбленности.

Родителей, которые звонили по телефону доверия, беспокоили проблемы переходного возраста подростка, сложности детей в учебе, вопросы психологического здоровья ребенка.

Главная задача специалистов — снизить градус эмоционального напряжения и уберечь юного или взрослого собеседника от опрометчивых поступков.

Как отметили в Центре помощи семье и детям, общение с психологом абсолютно анонимное. Счёт за разговор, каким бы длительным он не получился, не последует: звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.

В этом году отмечается 10 лет с начала работы общероссийского детского телефона доверия. Проект реализуется при поддержке руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и изображение)