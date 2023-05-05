В Севастополе с 6 мая будут запущены все фонтаны

Сегодня в ходе заседания правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев дал поручение к завтрашнему дню подготовить все городские фонтаны к запуску.

Он отметил, что до этого в регионе шли дожди и запуск откладывался, на данный момент ничего не мешает по настоящему готовиться к летнему сезону.

«Работы по подготовке фонтанов у нас все проведены, давайте с завтрашнего дня начнем тогда запуск фонтанов. Чтобы в мае все фонтаны в городе работали», – подчеркнул губернатор.

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/vk.com