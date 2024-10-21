В Севастополе ремонтник телевизоров присвоил технику и деньги пенсионерки

Севастопольские оперативники задержали жителя Бахчисарая, подозреваемого в краже телевизора и денег у пенсионерки, сообщает пресс-служба городского УМВД.

60-летняя местная жительница рассказала в полиции, что для ремонта техники в интернете подыскал специалиста. К ней приехал мастер, забрал телевизор и пять тысяч рублей в качестве оплаты за работу.

Четыре месяца женщина ждала свою технику, когда попросила обратно свое имущество, мастер не вернул ни деньги, ни телевизор.

Оперативники задержали 48-летнего жителя Бахчисарая. Он как раз собирался в служебную командировку. Горе-мастер рассказал, что изначально хотел починить телевизор, однако разобрав его, понял, что сделать это не сможет, поэтому решил оставить себе. Теперь ему грозит до пяти лет.

Напомним, в Севастополе был задержан мужчина за открытое хищение телевизора из квартиры бывшей возлюбленной на глазах у ее дочери.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города