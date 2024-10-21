Напротив «Аквамарина» начали строить еще один храм

Рядом с храмом в честь Всех святых защитников земли Русской, напротив спа-отеля «Аквамарин», ведется строительство нового Храма и здания общины. О чем сообщает информационный щит на воротах стройплощадки.

Среди особенностей местности, кроме гостиничного комплекса, прямо по соседству предлагаются к покупке коттеджи.

Что касается строящегося Храма святых защитников. в нем уже ведутся богослужения по субботам и пятницам. Торжественное его открытие, как анонсируется, будет приурочено к маю 2025 года — 80-летию Великой Победы. Отмечалось, что камень на месте будущего храма был заложен на улице Парковой еще в июне 2015 года. А до 2021 года, официального старта строительства, тянулись бюрократические процедуры оформления земли. Земли передали местной религиозной организации «Православный приход храма во имя всех святых в земле Русской просиявших г. Севастополя» (Московский Патриархат).

Интересы общины, на участке которой теперь и возводится еще один храм и который запланирован как единый интерактивный мультимедийный экспозиционный комплекс, представляет благотворительная организация «Мы — севастопольцы».

Ольга Сурикова

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