В Севастополе простились еще с двумя участниками СВО

В Севастополе проводили в последний путь еще двух наших воинов — командира минометной батареи мотострелкового батальона войсковой части 13140, гвардии майора Вячеслава Ивановича Погребного и младшего сержанта Андрея Владимировича Филиппенко.

Вячеслав Иванович родился в городе Кременчуг, Полтавской области. В 1993 году окончил Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище по специальности «Командная тактическая войск ПВО Сухопутных войск».

С 2008 года служил на полуострове в различных подразделениях. С октября 2022 года по март 2023-го был командиром минометной батареи 3 мотострелкового батальона, с марта этого года был командиром минометной батареи мотострелкового батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.

Вячеслав Иванович геройски погиб под Работино в Запорожской области.

Андрей Владимирович родился в Кривом Роге. Давно переехал в Севастополь, здесь работал в охранном предприятии «Первый бастион». Здесь создал семью. Не мог оставаться в стороне и принял решение пойти служить по контракту, чтобы участвовать в специальной военной операции. Андрей Владимирович был ранен в районе Времеевского выступа, от полученных ран скончался в госпитале.